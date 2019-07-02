На Донбассе боевики устроили шесть обстрелов и получили адекватный ответ

Оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Фото: AFP

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты с начала суток 2 июля устроили шесть обстрелов украинских позиций, в результате которых один наш боец получил боевые травмы.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник устроил три обстрела:

- дважды боевики открывали огонь в районе Марьинки из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- под Лебединским – из гранатометов разных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано три вражеских обстрела:

- возле Новолуганского противник вел огонь из минометов калибра 82 мм;

- дважды оккупанты обстреливали окраины Новолуганского из минометов калибра 82 мм.

На каждый обстрел врага наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля "Хаммер" жертвами стали два человека: старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко. Командование Объединенных сил напомнило, что обстрел санитарных автомобилей – нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

В свою очередь президент Владимир Зеленский осудил обстрел медиков на Донбассе, назвав его подлым и позорным.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяное – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", – сказал глава государства.

После обстрела украинских военных медиков, между Марьинкой и Красногоровкой под обстрел вражеского снайпера попали медики-волонтеры. В полиции сообщили, что волонтеры получили пулевые ранения. Сейчас они находятся в военном госпитале г. Покровск. Сотрудники Центральной городской больницы Марьинки сообщили в полицию, что к ним поступили с ранениями два медика-волонтера 42 и 32 лет.

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