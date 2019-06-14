На Донбассе боевики устроили шесть обстрелов: вели огонь из артиллерии и минометов

С начала суток в зоне ООС был ранен один украинский боец

Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток оккупанты устроили шесть обстрелов, в том числе с применением артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ:

- трижды в районе населенного пункта Марьинка из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, и станкового противотанкового гранатомета.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстреливал наших защитников:

- в районе населенного пункта Южное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- возле Попасной из минометов калибра 82 мм и гранатометов разных систем;

- позиции ВСУ под Новгородским попали под обстрел из автоматических гранатометов.

Вражеским огнем был ранен один украинский военнослужащий. На каждый обстрел со стороны оккупантов наши подразделения давали адекватный ответ – разведка выясняет потери противника.

Ранее мы сообщали о том, что на протяжении 13 июня боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Напомним, 12 июня на Донбассе оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:

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