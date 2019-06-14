Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики устроили шесть обстрелов: вели огонь из артиллерии и минометов

14 июня, 19:21

С начала суток в зоне ООС был ранен один украинский боец

Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток оккупанты устроили шесть обстрелов, в том числе с применением артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ:

- трижды в районе населенного пункта Марьинка из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, и станкового противотанкового гранатомета.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстреливал наших защитников:

- в районе населенного пункта Южное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- возле Попасной из минометов калибра 82 мм и гранатометов разных систем;

- позиции ВСУ под Новгородским попали под обстрел из автоматических гранатометов.

Вражеским огнем был ранен один украинский военнослужащий. На каждый обстрел со стороны оккупантов наши подразделения давали адекватный ответ – разведка выясняет потери противника.

Ранее мы сообщали о том, что на протяжении 13 июня боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Напомним, 12 июня на Донбассе оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, боевики, обстрелы, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики устроили шесть обстрелов: вели огонь из артиллерии и минометов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС обсудят выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО

Сегодня, 17:57

Евросоюз уже ранее заявлял, что эти действия Москвы направлены на дестабилизацию ситуации

В Донецкой области боевик "ДНР" сдался полиции

Сегодня, 14:47

По его словам, мужчина подвергся пророссийской пропаганде

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Велосипедистка дня: таиландская бикини-модель с ником dk_3883

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Ему давали 18 месяцев, прошло шесть лет… Но Риксен устал бороться

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь