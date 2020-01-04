На Донбассе боевики устроили три обстрела

За прошлые сутки, 3 января, боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"3 января вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты устроили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – вблизи Васильевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новолуганского и Зайцево.
"Вчера, 3 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 2 января боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.
Ранее мы сообщали, что в течение 2019 года на Донбассе и в тылу от ранений, полученных на передовой, погибли сразу или скончались позже 188 украинских военных-участников операции Объединенных сил.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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