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На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ без ответа это не оставили

23 апреля, 07:33

Тина Наринецкая

Боевики снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 22 апреля, российские боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 22 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали семь вражеских обстрелов:

  • вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки велся огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • неподалеку Широкино враг выпустил 5 мин 82-го калибра
  • защитников Лебединского обстреляли из гранатометов различных систем.
  • у Павлополя и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили один обстрел:

  • оккупанты ударили из автоматических станковых гранатометов недалеко от Орехово.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

А вот в рядах боевиков без потерь не обошлось – по данным разведки, 22 апреля ВСУ ранили двух российских наемников.

Напомним, 21 апреля боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах украинских военнослужащих не было.

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А 20 апреля оккупанты 13 раз ударили по украинским позициям на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, еще один – получил боевую травму.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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