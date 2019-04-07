На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: один военный ранен

В штабе ООС сообщили, что обстрелы были близ Широкино, Гнутово, Новотроицкого, Попасной

На Донбассе активизировались снайперы боевиков. Фото: Минобороны Украины

На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: один военный ранен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/77f/1d3/5ca77f1d39650.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/77f/1d3/5ca77f1d39650.jpg 2019-04-07T19:07:00+03:00 Донбасс В штабе ООС сообщили, что обстрелы были близ Широкино, Гнутово, Новотроицкого, Попасной

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 7 апреля оккупанты восемь раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов ранен один военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них трижды – с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял опорные пункты военных:

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Гнутово;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Широкино;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи поселка городского типа Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи города Попасная;

из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи населенного пункта Екатериновка;

из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Попасной;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Новозвановка.

Во время обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, в ходе боя в районе поселка Золотое-4 Попаснянского района погибли двое украинских военных – Дмитрий Стрекнев из Сватово Луганской области и Иван Лисица из Кривого Рога Днепропетровской области. Трагедия произошла 6 апреля возле хутора Вольный в Луганской области, когда противник с территории Золотого-5 ударил из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сутками ранее, 5 апреля, на Донбассе погиб украинский боец. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех оккупантов.

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