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На Донбассе боевики в масках куда-то увезли женщину с температурой

28 февраля, 09:19

Тина Наринецкая

Людей на КПВВ проверяют и украинские военные, и боевики

На подконтрольных Украине и боевикам КПВВ на Донбассе ввели меры из-за распространения коронавируса. Всем прибывшим на пункты пропуска мерили температуру, сообщает Depo.Донбас.

Людей проверяют на нескольких направлениях. В частности, на Бахмутском направлении вчера, 27 февраля, практически не было очередей, но боевики долго задерживают людей на КПВВ. А в Горловке, как сообщают в соцсетях, у одной из женщин обнаружили повышенную температуру – 38,5. Ее куда-то увели боевики в масках.

На Марьинском направлении на "Каргилл" всем мерили температуру. Если у кого-то она была повышена, их разворачивали обратно. Пользователи в соцсетях пишут: "Сегодня мерили всем температуру. Если у кого-то была – разворачивали назад", "Родственник говорит, что сегодня утром одного развернули с повышенной температурой. Из Донецка человек уезжал. Украина пытается больных не пускать".

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Ранее мы писали, что 26 февраля на границах Украины проверку температуры прошли почти 75 тысяч человек. Больше всего внимания уделяют западным границам страны.

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