На Донбассе боевики в нарушение линии отвода перемещают тяжелое вооружение

Украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а также патрулями СММ ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса зафиксировано очередное нарушение боевиками Минских договоренностей, в частности, перемещение значительного количества тяжелого вооружения, размещенного за пределами выделенных мест хранения и с нарушением линии отвода.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 21 сентября 2018 года, на временно оккупированной территории в очередной раз зарегистрировано значительное количество тяжелого вооружения неустановленного типа вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных за пределами выделенных мест хранения и с нарушением линий отвода", – говорится в сообщении штаба ООС.

Так, в Бугаевке зафиксированы 26 единиц танков, одна реактивная система залпового огня, 26 единиц прицепной артиллерии, 75 боевых бронированных машин и четыре зенитных ракетных комплекса.

В Шимшиновке обнаружено 20 танков, она единица прицепной артиллерии, а также 27 боевых бронированных машин, а в Мирном – 19 танков и 21 единица прицепной артиллерии.

Кроме того, боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

"Оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районе Верхнешироковского", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в течение 21 сентября 2018 украинской стороной СЦКК совместно с СММ ОБСЕ осуществлены координация и сопровождение выполнения ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой областях.

В Авдеевке начаты аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Юго-Донбасского водовода, возникшие вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных домов местных жителей, а также по обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС). В Станице Луганской продолжаются ремонтные работы на распределительной сети водопровода. В селе Артема осуществляется ремонт линий электропередач Петровского водозабора. В населенном пункте Золотое-4 начаты работы по восстановлению линии электропередач.

Ранее Россия направила на Донбасс "Ураганы и подключила боевиков "Л/ДНР"к учениям "Восток-2018".

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность.