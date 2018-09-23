На Донбассе боевики вновь применили запрещенное "Минском" оружие, ранен боец ВСУ

В течение текущих суток, с 07.00 до 18.00 российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг восемь раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – отмечено в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

На Горловском направлении противник трижды применял минометы 82-го калибра, обстреливая украинские опорные пункты в районах населенных пунктов Шумы, Южное и Майорск. В районе Новолуганское на Светлодарском направлении оккупанты пять раз применили запрещено вооружение, обстреляв позиции ООС из минометов калибра 82 мм. Затем боевики дважды совершили огневой налет минометами 120-го и 82-го калибров.

По опорным пунктам наших войск в районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь с применением вооружения БМП.

В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, что за прошедшие сутки, 22 сентября, противник на Донбассе увеличил количество обстрелов – было зафиксировано 28 обстрелов по позициям украинской армии (в предыдущие сутки – 18), пять из которых из запрещенного "Минском" вооружения.

Также сообщалось, что боевики выкатили из укрытий десятки танков, "Грады" и тяжелую артиллерию.

Кроме того, с фронта пришли хорошие новости – украинские военные заняли поселок Золотое-5. Решение о продвижении было принято в связи с постоянными провокационными обстрелами украинских позиций с территории "серой зоны". В итоге местное население тепло встретило освободителей.