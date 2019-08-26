На Донбассе боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, один военный ранен

/ Фото: AFP

На Донбассе с начала понедельника боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня… Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сказано в сводке ООС на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикуза – из гранатометов различных систем, вблизи Лебединского по направлению Ужовки – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Травневого по направлению Доломитного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов по направлению района Шахта 6-7 – из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганского по направлению Логвиново – из автоматического гранатомета.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом погиб боец Вооруженных сил Украины, а трое военнослужащих получили ранения.

Напомним, 24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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