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На Донбассе боевики воспользовались карантином и подтянули артиллерию

12 апреля, 05:17

Сергей Мартынец

Противник воспользовался ограничительными карантинными мерами

Пока в т.н. "Л/ДНР" от коронавируса умирают люди, оккупационные войска коварно используют эпидемию с выгодой для себя – подтягивают ближе к передовой артиллерию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться введенными карантинными мероприятиями на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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В частности, ограничения передвижения транспорта, в т.ч. для групп специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оккупанты используют для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Так, на текущей неделе на отдельных направлениях отмеченные выдвижения противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, в т.ч. 122-мм гаубиц. Кроме того, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

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Отметим, что все больше жителей Донбасса считают Россию стороной конфликта. По словам политического аналитика Фонда "Демократические инициативы" Сергея Шаповалова, в ноябре 2018 года около 52% граждан в Донецкой области и аж 60% в Луганской области обвиняли именно руководство Украины в том, что происходит на Донбассе.

Смотрите также в сюжете, как на днях был обстрелян на Донбассе автомобиль с журналистами телеканала "Украина":

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Донбасс карантин разведка боевики артиллерия

Источник: Сегодня

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