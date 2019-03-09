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На Донбассе боевики за сутки дважды нарушили перемирие

Сегодня, 19:03

С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе

Фото: Сегодня
На Донбассе боевики за сутки дважды нарушили перемирие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f1d/fc0/5c6f1dfc02f78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f1d/fc0/5c6f1dfc02f78.jpg Донбасс С начала суток боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении дня 9 марта оккупанты устроили два обстрела позиции украинских военных и трижды применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, в зоне оперативно-тактической группировки "Восток" открыл огонь из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм вблизи села Крымское.

В рядах украинских военных обошлось без потерь. При этом на каждый обстрел противника бойцы ВСУ отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Напомним, что накануне, 8 марта, боевики устроили один обстрел украинских позиций, несмотря на объявленное перемирие. Под огнем оккупантов оказались укрепления ВСУ в районе Крымского.

Днем ранее, 7 марта, боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции ООС из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, выпустив 119 боеприпасов.

Перед этим боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных, дважды применив вооружения, запрещенные Минскими договоренностями. 

Также сообщалось, что на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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Тег Донбасс, стрельба, ВСУ, обстрел, ООС

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