На Донбассе боевики завербовали выходца с Ближнего Востока

/ Фото: AFP

Боевики из так называемого "министерства государственной безопасности "ЛНР" завербовали гражданина одной из стран Ближнего Востока, который закончил Луганский университет и периодически приезжал на оккупированную территорию по личным делам.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, оккупанты задержали иностранца во время одного из визитов, заковали в наручники и, одев мешок на голову, закрыли в подвале.

Иностранца держали в застенках на протяжении трех суток, не предъявляя никаких обвинений и требований, а позже вынудили согласиться на сотрудничество – собирать информацию о других жителях стран Ближнего Востока, которые посещают оккупированные территории или имеют бизнес на подконтрольной Украине территории.

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После возвращения иностранца контрразведчики СБУ разоблачили его вербовку. Мужчина дал подробные показания относительно обстоятельств своего "общения" с боевиками.

В спецслужбе подчеркнули, что с начала года в Луганской области выявили уже нескольких выходцев с Ближнего Востока, завербованных "МГБ "ЛНР" для сбора сведений о своих соотечественниках.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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