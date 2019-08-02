На Донбассе более 20 офицеров РФ уличили в хищениях: появились подробности

С оккупированных территорий снова отправили в Россию часть российских офицеров, которых командование заподозрило в хищениях военных ресурсов военного назначения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Руководство российских оккупационных войск осуществляет внеочередную ротацию офицеров ВС РФ в командованиях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" и органах управления подчиненных им соединений и частей оккупантов.
Указанные меры связаны с выявлением инспекционной комиссией Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону) в июле многочисленных злоупотреблений служебным положением российскими офицерами и их причастности к хищению материальных ресурсов (продуктов питания, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и запасных частей).
"По решению российского командования более 20 причастных к злоупотреблениям офицеров ВС РФ отстранены от занимаемых должностей и высланы с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в Россию, а на их должности прибывают новые российские военнослужащие", – информировали в разведке.
Как сообщали новости "Сегодня", в марте Россия на Донбассе провела смену генералов. На ротацию в высшем командовании оккупационных войск офицеров РФ сопровождали на восток Украины сотрудники ФСБ и ГРУ.
В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о структуре "армий Л/ДНР". По его словам, "армиями" "ДНР" и "ЛНР" руководят российские офицеры, а сами военизированные формирования практически стали частью российского войска.
А тем временем на передовой противник продолжает срывать "хлебное перемирие", используя при этом даже запрещенное вооружение. Подробнее смотрите в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк