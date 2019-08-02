/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе более 20 офицеров РФ уличили в хищениях: появились подробности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%A4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%A4 2019-08-02T14:27:00+03:00 Донбасс Оккупанты срочно возвращают кадровых российских командиров с украинской территории

С оккупированных территорий снова отправили в Россию часть российских офицеров, которых командование заподозрило в хищениях военных ресурсов военного назначения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Руководство российских оккупационных войск осуществляет внеочередную ротацию офицеров ВС РФ в командованиях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" и органах управления подчиненных им соединений и частей оккупантов.

Указанные меры связаны с выявлением инспекционной комиссией Южного военного округа ВС РФ (Ростов-на-Дону) в июле многочисленных злоупотреблений служебным положением российскими офицерами и их причастности к хищению материальных ресурсов (продуктов питания, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и запасных частей).

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"По решению российского командования более 20 причастных к злоупотреблениям офицеров ВС РФ отстранены от занимаемых должностей и высланы с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в Россию, а на их должности прибывают новые российские военнослужащие", – информировали в разведке.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте Россия на Донбассе провела смену генералов. На ротацию в высшем командовании оккупационных войск офицеров РФ сопровождали на восток Украины сотрудники ФСБ и ГРУ.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказывал о структуре "армий Л/ДНР". По его словам, "армиями" "ДНР" и "ЛНР" руководят российские офицеры, а сами военизированные формирования практически стали частью российского войска.

А тем временем на передовой противник продолжает срывать "хлебное перемирие", используя при этом даже запрещенное вооружение. Подробнее смотрите в сюжете:

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