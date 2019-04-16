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На Донбассе бойцы "Азова" уничтожили российскую технику: появилось видео

Сегодня, 10:53

Военные с помощью беспилотника засекли на Светлодарской дуге врага и решили наказать его за обстрелы

Фото: Минобороны Украины

Украинские военные продолжают уничтожать технику боевиков и наносить урон врагу. На днях бойцы полка "Азов" взорвали вражескую боевую машину пехоты (БМП-1). Об этом сообщает на сайте подразделения.

Во время изучения местности в районе населенного пункта Доломитное на Светлодарской дуге беспилотником "азовцев", была обнаружена бронетехника оккупантов.

"После проведения дополнительной разведки информация была подтверждена. Чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, было принято решение уничтожить вражескую технику. В результате меткой стрельбы "азовцы" уничтожили российскую БМП-1", – говорится в сообщении.

Как сегодня уже сообщали в штабе ООС, 15 апреля пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

Также стало известно, что вчера вечером враг пытался прорвать оборону украинской армии на Мариупольском направлении, однако ВСУ отбили атаку ДРГ и захватили трофеи. В руки наших военных попала любопытная карта с целями диверсантов.

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Тег техника, Донбасс, военные, Азов, боевики, бмп

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