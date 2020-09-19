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На Донбассе бойцы ВСУ "оглушили" вражеский беспилотник

19 сентября, 19:18

Руслан Ровик Руслан Ровик

Украинцы применили средства радиоэлектронной борьбы

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины, однако под Водяным, недалеко от Мариуполя, украинские военные были вынуждены "оглушить" вражеский беспилотник.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"В районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Напомним, недавно на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военнослужащий получил серьезные ранения и оказался в больнице.

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Также ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Как оккупанты на Донбассе дистанционно устанавливают мины – смотрите видео:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс ВСУ перемирие беспилотники ООС

Источник: Сегодня

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