На Донбассе бойцы ВСУ сбили два вражеских беспилотника

На Донбассе, в районе населенного пункта Водяное, недалеко от Мариуполя, зафиксированы полеты двух вражеских беспилотников, которые были уничтожены бойцами Вооруженных сил Украины.

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Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, линию разграничения беспилотные летательные аппараты нарушили вопреки договоренностям о перемирии.

"С начала текущих суток, 23 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. Так, в районе населенного пункта Водяное задокументированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов – типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4", которые пересекли линию разграничения", - говорится в сообщении.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы БПЛА противника были подавлены, а их дальнейшее применение стало невозможным.

В то же время, нарушений режима тишины на всей территории операции Объединенных сил зафиксировано не было.

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Напомним, ранее под Донецком, в районе населенного пункта Пески на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих из состава Объединенных сил. С осколочными ранениями бойцов госпитализировали.

Ранее Министерство обороны Украины прокомментировало сообщения СМИ о скандальном приказе главы оборонного ведомства Андрея Тарана о штрафах для военных за ответный огонь по оккупантам.

Напомним, что с 27 июля на Донбассе продолжается режим "тишины", нарушаемый вооруженными провокациями оккупантов, ВСУ несут потери:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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