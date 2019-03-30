На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили форпост оккупантов: опубликованы фото
С позиции "Крокодил" на окраине Донецка оккупанты контролировали важную дорогу
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, на окраине Петровского района Донецка, был уничтожен форпост российско-оккупационных войск "Крокодил", с которого боевики контролировали дорогу Красногоровка – Марьинка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Именно благодаря умелым и профессиональным действиям воинов ОС и для сохранения жизни и здоровья воинов было принято решение о его уничтожении", – подчеркнул он.
Также офицер добавил, что "адекватный ответ на провокации оккупантов должен быть жестоким и безжалостным.
Стоит добавить, что в комментариях пользователи сети предположили, что после уничтожения "Крокодила" появится возможность безопасного ремонта газопровода до Красногоровки, а также вспомнили о том, что именно с этих позиций боевики наносили удары по украинским военным под Марьинкой.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинские военные нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.
В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.
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