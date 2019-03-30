Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили форпост оккупантов: опубликованы фото

Сегодня, 11:27

С позиции "Крокодил" на окраине Донецка оккупанты контролировали важную дорогу

Facebook Оперативное командование "Север "
Facebook Оперативное командование "Север ".
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили форпост оккупантов: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/213/5c4ee4213a93f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/213/5c4ee4213a93f.jpg Донбасс С позиции "Крокодил" на окраине Донецка оккупанты контролировали важную дорогу

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, на окраине Петровского района Донецка, был уничтожен форпост российско-оккупационных войск "Крокодил", с которого боевики контролировали дорогу Красногоровка – Марьинка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Именно благодаря умелым и профессиональным действиям воинов ОС и для сохранения жизни и здоровья воинов было принято решение о его уничтожении", – подчеркнул он.

Также офицер добавил, что "адекватный ответ на провокации оккупантов должен быть жестоким и безжалостным.

Стоит добавить, что в комментариях пользователи сети предположили, что после уничтожения "Крокодила" появится возможность безопасного ремонта газопровода до Красногоровки, а также вспомнили о том, что именно с этих позиций боевики наносили удары по украинским военным под Марьинкой.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские военные нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.

В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донецк, Донбасс, ВСУ, штирлиц, марьинка, Красногоровка, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили форпост оккупантов: опубликованы фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери

Сегодня, 08:37

В результате ответного огня на Донбассе четверо оккупантов были уничтожен, шестеро ранены, а также уничтожены ЗРК и РЭБ

"Ужалил снайпер": "Штирлиц" показал фото уничтоженного боевика

Сегодня, 08:12

Ростислав Васильченко предположительно 1997 года рождения был ликвидирован снайпером ВСУ под Горловкой

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Стала известна причина роспуска группы «Ленинград»

Принц Джордж сказал Кейт Миддлтон: Мама, ты совершенно бесполезна

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Привычки, которые продлевают жизнь

"Укроборонпром" показал модернизированный Т-64

Чего ждать от отношений с азиатками? 3 типа таиландок

Красавица блондинка и испанский триатлет: Велосипедистка дня

8 наций, которым грозит вымирание
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Сегодня, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:18

В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Сегодня, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Врач Началовой назвал причиной смерти певицы роковую случайность

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Теплый Алексей: традиции, приметы и запреты праздника