На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника: опубликовано видео

В Луганской области уничтожена пулеметная позиция оккупантов

Уничтожение пулеметного расчета боевиков. Скриншот.

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/820/1f9/5c68201f9da87.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/820/1f9/5c68201f9da87.png 2019-02-16T16:36:00+02:00 Донбасс В Луганской области уничтожена пулеметная позиция оккупантов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины была уничтожена пулеметная точка оккупантов. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Уничтожение пулеметной позиции российско-оккупационных войск воинами 54-й отдельной механизированной бригады. Район населенного пункта Катериновка, в Луганской области", – написал он.

Как говорится в комментарии на видео, пулеметная точка была уничтожена прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар".

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Перед этим украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

Кроме того, мы показывали видео, как ВСУ ударили из "Корсара" по позиции боевиков. Высокоточное украинское оружие держит в страхе противника и точно бьет по его укреплениям.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника: опубликовано видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.