Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника: опубликовано видео

Сегодня, 16:36

В Луганской области уничтожена пулеметная позиция оккупантов

Уничтожение пулеметного расчета боевиков. Скриншот
Уничтожение пулеметного расчета боевиков. Скриншот.
На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/820/1f9/5c68201f9da87.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/820/1f9/5c68201f9da87.png Донбасс В Луганской области уничтожена пулеметная позиция оккупантов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины была уничтожена пулеметная точка оккупантов. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Уничтожение пулеметной позиции российско-оккупационных войск воинами 54-й отдельной механизированной бригады. Район населенного пункта Катериновка, в Луганской области", – написал он.

Как говорится в комментарии на видео, пулеметная точка была уничтожена прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар".  

Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Перед этим украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

Кроме того, мы показывали видео, как ВСУ ударили из "Корсара" по позиции боевиков. Высокоточное украинское оружие держит в страхе противника и точно бьет по его укреплениям.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, штирлиц, боевики, пулемет, уничтожение

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника: опубликовано видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ отомстили за погибшего на Донбассе побратима: семь боевиков уничтожено, шесть ранено

Сегодня, 08:25

Боевики применили запрещенное вооружение, но получили адекватный ответ от украинских бойцов

На Донбассе украинские бойцы подбили зенитку боевиков: появилось яркое видео

Вчера, 15:29

Бойцы ООС уничтожили технику боевиков благодаря беспилотнику

Идеальный вес женщины (таблица)

Что станет с организмом, если бросить курить

Пенсия в Украине: как в марте изменятся выплаты

Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Гройсман отобрал у Коболева 13 мерседесов

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Вокруг Зеленского и 1+1 разгорается скандал

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

Бабкина утопила детей, но не сядет. Подробности преступления
Загрузка...

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Сегодня, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Вчера, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Вчера, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ