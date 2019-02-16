На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника: опубликовано видео
В Луганской области уничтожена пулеметная позиция оккупантов
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины была уничтожена пулеметная точка оккупантов. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Уничтожение пулеметной позиции российско-оккупационных войск воинами 54-й отдельной механизированной бригады. Район населенного пункта Катериновка, в Луганской области", – написал он.
Как говорится в комментарии на видео, пулеметная точка была уничтожена прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар".
Отметим, в последнее время украинские воины регулярно уничтожают либо вражеские позиции, либо технику. Так, на днях "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
Перед этим украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.
Кроме того, мы показывали видео, как ВСУ ударили из "Корсара" по позиции боевиков. Высокоточное украинское оружие держит в страхе противника и точно бьет по его укреплениям.
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