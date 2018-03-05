На Донбассе отправили за решетку информатора боевиков

Жителя с. Первомайское Ясиноватского района осудили за пособничество боевикам. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

"В июле-августе 2015 года 52-летний мужчина умышленно, с целью содействия обстрелам украинских позиций со стороны террористической организации "ДНР", передавал по телефону одному из боевиков сведения о местах дислокации и перемещениях подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины в районе проведения антитеррористической операции, корректировал обстрелы и сообщал об их результатах", – рассказали в прокуратуре.

В итоге информатора боевиков приговорили к восьми годам тюрьмы.

Ранее в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.

"Правоохранители установили, что уроженец Луганска, проживающий на подконтрольной Украине территории, собирал информацию для так называемых "спецслужб ЛНР". За денежное вознаграждение он передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Луганской области", – сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Кроме того, в Донецкой области осудили женщину-информатора боевиков. По данным ведомства, жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с противником в 2015 году.