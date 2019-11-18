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На Донбассе было "горячо": ВСУ нанесли урон боевикам

18 ноября, 09:14

Противник не прекращает атак позиций украинской армии, но получает достойный отпор

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе противник продолжает нести потери – в воскресенье ранения получили два боевика. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Российско-оккупационные войска 17 ноября, два человека, а именно: санитарные (300) – двое из 4 омсбр", – написал он.

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А тем временем на передовой ситуация продолжает оставаться напряженной – боевики не прекращают обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", в воскресенье противник 16 раз обстрелял позиции ВСУ: враг бил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Фото: navy.mil.gov.ua

16 ноября обстановка была не лучше – оккупанты снова нарушили Минские соглашения и ВСУ понесли потери. Было зафиксировано 15 вражеских обстрелов: противник применял минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а также крупнокалиберные пулеметы.


Напомним, на днях украинские бойцы подорвались на мине. Одним из пострадавших оказался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Он проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю. В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

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Донбасс штирлиц боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

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