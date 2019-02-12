На Донбассе диверсионная группа РФ подорвалась на своих же минах

Оккупанты снова завезли на оккупированные территории запрещенные боеприпасы

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе диверсионная группа РФ подорвалась на своих же минах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ab/e6a/5c62abe6acba0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ab/e6a/5c62abe6acba0.jpg 2019-02-12T13:23:00+02:00 Донбасс Оккупанты снова завезли на оккупированные территории запрещенные боеприпасы

Боевики продолжают подрываться на своих же минах из-за хаотичного минирования местности. Вражеская диверсионно-разведывательная группа на передовой по неосторожности подорвалась на минном поле. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что Россия продолжает поставлять на оккупированные территории Донбасса вооружение и боеприпасы, в том числе и запрещенные международными конвенциями. В частности, речь идет об очередной партии противопехотных мин нажимного действия (ПМН) и осколочного поражения (ОЗМ-72), которые были поставлены боевикам в конце января.

Противник активно устанавливает минные поля на передовой, однако не редко это делается в спешном порядке без надлежащего документирования, чем ставят под угрозу жизнь мирных жителей и несут потери сами.

"Так, 8 февраля на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск", – сообщает разведка.

Отметим, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал фото российского наемника, подорвавшегося на мине. По его информации, россиянина убила мина 9 февраля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе диверсионная группа РФ подорвалась на своих же минах". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.