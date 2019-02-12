На Донбассе диверсионная группа РФ подорвалась на своих же минах
Оккупанты снова завезли на оккупированные территории запрещенные боеприпасы
Боевики продолжают подрываться на своих же минах из-за хаотичного минирования местности. Вражеская диверсионно-разведывательная группа на передовой по неосторожности подорвалась на минном поле. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что Россия продолжает поставлять на оккупированные территории Донбасса вооружение и боеприпасы, в том числе и запрещенные международными конвенциями. В частности, речь идет об очередной партии противопехотных мин нажимного действия (ПМН) и осколочного поражения (ОЗМ-72), которые были поставлены боевикам в конце января.
Противник активно устанавливает минные поля на передовой, однако не редко это делается в спешном порядке без надлежащего документирования, чем ставят под угрозу жизнь мирных жителей и несут потери сами.
"Так, 8 февраля на установленных ранее противником минах подорвалась диверсионно-разведывательная группа ВС РФ при попытке выйти за линию передовых позиций оккупационных войск", – сообщает разведка.
Отметим, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал фото российского наемника, подорвавшегося на мине. По его информации, россиянина убила мина 9 февраля.
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