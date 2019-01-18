На Донбассе дорога не выдержала непогоды: асфальт сошел вместе со снегом

Дорога на Мариуполь и в оккупированные районы превратилась в сплошные выбоины

На Донбассе дорога не выдержала непогоды: асфальт сошел вместе со снегом 2019-01-18T19:03:05+02:00 Донбасс Дорога на Мариуполь и в оккупированные районы превратилась в сплошные выбоины

В Донецкой области одна из основных дорог, которой ездят, в частности, в оккупированные районы, не выдержала непогоды – асфальт "растаял" вместе со снегом.

По словам одного из местных водителей, на трассе Селидово-Новогродовка, выбоины – на половину дороги, и за ремонт машины мужчине пришлось выложить немалые деньги.

"За последний месяц – тысяч пять. Амортизаторы, рулевые, наконечники, и так далее", – рассказал он.

Водители пытаются объехать метровые ямы, и потому выезжают на обочины и тротуары, вызывая возмущение пешеходов.

"Опасность в том, что не пройти дорогу – это раз, во-вторых, идешь, а водители сигналят, мы объясняем, что это не проезжая часть дороги. – Ямы такие, вода стоит, пройти невозможно", – говорят они.

Сейчас через Цукурино проходит маршрут на Мариуполь и КППВ "Марьинка", при этом местные дороги не рассчитаны на подобный поток транспорта, говорят чиновники и заявляют, что капитальный ремонт запланирован на лето.

"Будет сниматься верхний слой, будет щебневая подушка увеличиваться", – заверил городской голова Цукурино Александр Ярош.

После того, как снег растаял, ямы спрятались под лужами – во время теперешней оттепели в такие ловушки попадают и водители Покровска. Коммунальщики заявляют, что асфальтное покрытие не выдерживает капризов погоды.

"После длительных осадков температура колеблется от минуса до плюса, мы наблюдали, что ямы в асфальте начали образовываться еще в середине декабря месяца", – рассказал заместитель мэра Покровска Дмитрий Гордиенко.

Коммунальщики пытаются победить ямы сыпучим материалом, но признаются, что не знают, насколько хватит такого латания дорог.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд грн. "В 2019 году на восстановление местных дорог правительство выделяет 14,7 млрд грн. Это на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Украинцы должны ездить по хорошим дорогам не только между крупными городами, но и в небольших поселках", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Также стоит отметить, что раньше на дороги выделялись остатки из госбюджета. С 2018 года в Украине заработал Дорожный фонд. Теперь 50% налогов от акцизного сбора и ввозной пошлины на горючее, импортные машины и шины попадает сразу в Дорожный фонд.

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