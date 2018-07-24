На Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах: стали известны детали

Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге поплатился за это

На Донбассе вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась на минах, которые боевики сами хаотично и наставали. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в т.ч. с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Однако боевики так минировали местность, что об этом не знали их же товарищи.

"Хаотическое минирования местности и отсутствие взаимодействия между подразделениями оккупантов приводят к потерям их личного состава. В частности, 23 июля при попытке выхода за линию соприкосновения на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника и т.н. "военнослужащие" инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход", – сообщает разведка.

Как сообщал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", на Донбассе погиб боевик, неаккуратно ходивший по минам. Он показал фото погибшего оккупанта, который пополнил ряды "бригады 200".

На днях разведка сообщали о новых проблемах в рядах боевиков. Так, на оккупированных территориях участились случаи самострелов и побегов через минные поля с передовых позиций. Боевики-дезертиры подрываются на своих же минах – так боятся воевать с украинскими военными.