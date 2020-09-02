На Донбассе два депутата попались на поставках оборудования в ОРДЛО

В Донецкой области двое депутатов областного совета обвиняются в финансировании терроризма. Их подозревают в организации поставок на оккупированную территорию Донбасса промышленной продукции.

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Как сообщили в областной прокуратуре, досудебное расследование велось в отношении двоих депутатов и руководителя промышленного предприятия.

"Установлено, что в марте 2018 года депутаты облсовета, один из которых занимал должность генерального директора предприятия, а также заместитель директора этого предприятия, в сговоре с руководителем общества, зарегистрированного на временно оккупированной территории, организовали преступную схему финансирования незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники поставляли на оккупированную территорию через Россию цепи, сварочные электроды и кузнечно-прессовое оборудование. Стоимость продукции, отправленной оккупантам, составила около 20 миллионов гривен.

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Подозреваемым инкриминируют статью о финансировании терроризма, которая предполагает лишение свободы на срок до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

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Напомним, ранее Международный суд ООН вынес решение по возражениям России в деле о финансировании терроризма, а вот в случае окончательного вердикта не в пользу россиян США могут разорвать бизнес-отношения с Москвой.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно украинский дипломат указал на важный момент в суде ООН, а России предстояло представить свой меморандум, что она не имеет отношение к поддержке боевиков на Донбассе.

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