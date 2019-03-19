На Донбассе ФСБ начала спецпроверки боевиков: стала известна причина
А тем временем из России увеличились объемы поставок боевикам топлива и военного имущества
Российское военное командование начало проверки хищений военного имущества боевиками, для чего привлечены и сотрудники ФСБ. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что командиры боевиков продолжают требовать от России увеличение объемов пополнения запасов, прежде всего по направлению тылового обеспечения.
"В связи с этим, с 18 марта в соединениях и частях российско-оккупационных войск начали работу специально созданные комиссии с целью установления объемов превышения установленных лимитов расходов имущества тылового обеспечения, в т.ч. горюче-смазочных материалов. В состав комиссий включены представители ФСБ РФ для выявления фактов нецелевого использования и хищения военного имущества", – говорится в сообщении.
Разведка также сообщает об увеличении объемов поставок из РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участки границы.
Как сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".
Также недавно сообщалось, что в "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков. Враг активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий.
Также смотрите видео учений разведки ВСУ, как военные тренировались уничтожать и брать в плен врага.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе ФСБ начала спецпроверки боевиков: стала известна причина". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Странное "перемирие" на Донбассе: обстрелы, активная разведка и готовность боевиков ударить из пушек по ВСУ
Артрасчеты противника пребывают в боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам ОС
Боевикам подвезли боеприпасы, а людей пугают "наступлением" ВСУ: что происходит в ОРДЛО
Новое командование боевиков взялось за повышение боеготовности подразделений, отмечают в разведке