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На Донбассе ФСБ начала спецпроверки боевиков: стала известна причина

Сегодня, 13:35

А тем временем из России увеличились объемы поставок боевикам топлива и военного имущества

Фото: Сегодня
На Донбассе ФСБ начала спецпроверки боевиков: стала известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0d3/f14/5c90d3f14c172.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0d3/f14/5c90d3f14c172.jpg Донбасс А тем временем из России увеличились объемы поставок боевикам топлива и военного имущества

Российское военное командование начало проверки хищений военного имущества боевиками, для чего привлечены и сотрудники ФСБ. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что командиры боевиков продолжают требовать от России увеличение объемов пополнения запасов, прежде всего по направлению тылового обеспечения.

"В связи с этим, с 18 марта в соединениях и частях российско-оккупационных войск начали работу специально созданные комиссии с целью установления объемов превышения установленных лимитов расходов имущества тылового обеспечения, в т.ч. горюче-смазочных материалов. В состав комиссий включены представители ФСБ РФ для выявления фактов нецелевого использования и хищения военного имущества", – говорится в сообщении.

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Разведка также сообщает об увеличении объемов поставок из РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как сообщалось, оккупационное командование в "Л/ДНР" бросает мирных жителей на окопы. Оккупанты не только завлекают людей брать оружие, но теперь и лопаты – мирных жителей привлекут к "каторжным работам". Даже боевикам преподнесли "сюрприз" с выплатами "боевых".

Также недавно сообщалось, что в "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков. Враг активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий.

Также смотрите видео учений разведки ВСУ, как военные тренировались уничтожать и брать в плен врага.

Разведка ВСУ провела учения на Донбассе

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Тег проверка, Донбасс, ФСБ, разведка, боевики

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Сегодня

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