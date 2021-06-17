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На Донбассе годовалый ребенок выпал из окна. Что произошло

17 июня 2021 19:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Малыша с травами госпитализировали в больницу – что известно о случившемся и где были родители ребенка – все подробности

В городе Новогродовка Донецкой области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа. К счастью, ребенок выжил.

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Как сообщает Покровское районное управление полиции, малыша госпитализировали в больницу г. Селидово.

По словам правоохранителей, годовалый мальчик находился дома с матерью, бабушкой и 7-летним братом. Мать со старшим ребенком находились в ванной комнате, бабушка — у себя в комнате.

Мальчик выпал из окна на третьем этаже. Фото: ГУНП

Мальчик выпал из окна на третьем этаже. Фото: ГУНП

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Ребенок, которого оставили без присмотра, зашел на кухню, залез на стул, который стоял у окна, потом на подоконник, открыл окно, которое было в положении "проветривание", облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

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Полиция проводит досудебное расследование. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

Правоохранители в очередной раз призывают не оставлять маленьких детей без присмотра.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Когда летел, он ударился о коммуникационные провода и сушилки для белья, приземлился на кучу сухих листьев, поэтому и выжил.

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Также напомним, в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже, пока мама готовила еду.

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