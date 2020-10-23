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На Донбассе хотят запустить междугороднюю троллейбусную линию – Минфин

23 октября, 10:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Ее протяженность составит 48 километров

Между четырьмя городами Донецкой области планируют запустить междугородный троллейбусный маршрут. Его протяженность составит 48 километров.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Минфин и Донецкая ОГА ведут переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании строительства троллейбусного сообщения между Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой.

Отмечается, что между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между ними относительно небольшое.

"В перспективе эту новую сеть предлагается продлить до туристического магнита Северного Донбасса – города Святогорск", – сказано в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что Европейский инвестиционный банк уже выразил свою заинтересованность в проекте.

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Фото: Министерство финансов

Фото: Министерство финансов

Как сообщалось ранее, в Харькове появится новая троллейбусная линия на автономном ходу.

Также мы писали, что в Киеве в планах развития города предусмотрено значительное расширение троллейбусной сети.

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Донецкая область троллебус общественный транспорт
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