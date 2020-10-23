На Донбассе хотят запустить междугороднюю троллейбусную линию – Минфин

Между четырьмя городами Донецкой области планируют запустить междугородный троллейбусный маршрут. Его протяженность составит 48 километров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Минфин и Донецкая ОГА ведут переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании строительства троллейбусного сообщения между Славянском, Краматорском, Дружковкой и Константиновкой.
Отмечается, что между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между ними относительно небольшое.
"В перспективе эту новую сеть предлагается продлить до туристического магнита Северного Донбасса – города Святогорск", – сказано в сообщении.
В ведомстве также добавили, что Европейский инвестиционный банк уже выразил свою заинтересованность в проекте.
Как сообщалось ранее, в Харькове появится новая троллейбусная линия на автономном ходу.
Также мы писали, что в Киеве в планах развития города предусмотрено значительное расширение троллейбусной сети.
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