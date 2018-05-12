На Донбассе идут бои и вражеские обстрелы: в штабе сообщили подробности

Сегодня, 15:24

На протяжении суток боевики 50 раз обстреливали украинцев, из них 19 – из тяжелых вооружений


На протяжении минувших суток на Донбассе активные боевые действия велись на всех направлениях. При этом боевики устроили 50 обстрелов украинских позиций, из которых 19 велись с применением тяжелых вооружений.

В частности, около 20:00 из 120-мм минометов был обстрелян поселок Зайцево, а возле населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка в Луганской области интенсивность боев нарастала с наступлением темноты, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

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Наиболее напряженная обстановка сложилась на Донецком направлении – там идут круглосуточные бои в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески.

По данным разведки, в активной обороне украинцы уничтожили троих и ранили четверых оккупантов. При это были ранены три бойца ВСУ, которых оперативно эвакуировали в госпитали.

Напомним, ранее командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, в чем главное отличие ООС на Донбассе от АТО.

Также командующий военной операцией предупредил противника, что в случае обстрелов позиций ВСУ ответ будет очень жестким.
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"Сегодня"

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