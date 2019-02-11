На Донбассе исчез украинский военный
Военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности
В зоне боевых действий на Донбассе исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Закарпатский Легион.
В горно-штурмовой бригаде заявили, что в субботу, 9 февраля, во время обстрела противником взводного опорного пункта один военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.
Еще один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении позиций боевиков. В этих обстоятельствах в бригаде не исключили его пленение.
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Сейчас продолжаются поиски военнослужащего.
Между тем, на протяжении дня 10 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики устроили три обстрела украинских позиций, в том числе один раз с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.
Отметим, в штабе Объединенных сил подтвердили уничтожение 8 февраля бронетехники противника. Также вчера сообщалось, что после того, как боевики ударили из запрещенного вооружения, они получили запоминающуюся "ответку" – шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро – получили ранения.
Также Анатолий Штефан показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.
7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.
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