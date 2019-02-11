На Донбассе исчез украинский военный

Военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности

На Донбассе исчез украинский военный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4a3/7ab/5c44a37ab1fbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4a3/7ab/5c44a37ab1fbc.jpg 2019-02-11T02:39:56+02:00 Донбасс Военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности

В зоне боевых действий на Донбассе исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Закарпатский Легион.

В горно-штурмовой бригаде заявили, что в субботу, 9 февраля, во время обстрела противником взводного опорного пункта один военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Еще один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении позиций боевиков. В этих обстоятельствах в бригаде не исключили его пленение.

Читайте также Под Мариуполем пропал украинский военный

Сейчас продолжаются поиски военнослужащего.

Между тем, на протяжении дня 10 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики устроили три обстрела украинских позиций, в том числе один раз с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Отметим, в штабе Объединенных сил подтвердили уничтожение 8 февраля бронетехники противника. Также вчера сообщалось, что после того, как боевики ударили из запрещенного вооружения, они получили запоминающуюся "ответку" – шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро – получили ранения.

Также Анатолий Штефан показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе исчез украинский военный". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...