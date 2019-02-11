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На Донбассе исчез украинский военный

Сегодня, 02:39

Военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности

На Донбассе исчез украинский военный //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4a3/7ab/5c44a37ab1fbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4a3/7ab/5c44a37ab1fbc.jpg Донбасс Военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности

В зоне боевых действий на Донбассе исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Закарпатский Легион.

В горно-штурмовой бригаде заявили, что в субботу, 9 февраля, во время обстрела противником взводного опорного пункта один военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Еще один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении позиций боевиков. В этих обстоятельствах в бригаде не исключили его пленение.

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Сейчас продолжаются поиски военнослужащего.

Между тем, на протяжении дня 10 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики устроили три обстрела украинских позиций, в том числе один раз с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Отметим, в штабе Объединенных сил подтвердили уничтожение 8 февраля бронетехники противника. Также вчера сообщалось, что после того, как боевики ударили из запрещенного вооружения, они получили запоминающуюся "ответку" – шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро – получили ранения.

Также Анатолий Штефан показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

7 февраля украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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Тег Донбасс, военный, пропажа, ООС

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