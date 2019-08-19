На Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный, трое ранены

В штабе ООС уточнили, что ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами

/ Фото: Минобороны Украины

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 18 августа, около 18:00 в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военнослужащий и трое получили ранения средней и легкой тяжести. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил Украины.

Уточняется, что ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Другие детали пока что не сообщаются.

Правоохранительными органами из состава Объединенных сил на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия по установлению обстоятельств и причин гибели и ранения военнослужащих Нацгвардии.

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"Раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в штабе.

На минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что во Львовской области на территории Яворовского полигона во время учебных стрельб резервист из автомата ранил военнослужащего. Причиной ранения стало несоблюдение мер безопасности.

Также новости "Сегодня" писали, что на полигоне в Кривом Роге Днепропетровской области от взрыва во время боевых учений трое военнослужащих Национальной гвардии получили ранения.

А в селе Новая Любомирка в Ровенской области на военном полигоне подорвались семеро солдат.

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