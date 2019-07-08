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На Донбассе из-за обстрела боевиков ранен мирный житель

8 июля, 04:03

Противник снова нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородского травмирован мужчина.

Об этом информирует прессцентр штаба ООС со ссылкой на СЦКК.

"Несмотря на Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают обстреливать мирные населенные пункты на востоке Украины... Боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел из оккупированной Горловки", – говорится в сообщении.

По факту обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию. В результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме на улице Славянской и ранен мужчина 1941 года рождения.

Как отмечается, вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. Сейчас пострадавший находится в больнице Торецка.

"Вывод может быть один – противник снова нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Страдает гражданское население", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, на Донбассе с начала воскресенья боевики незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили боевое травмирование.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июля врага 26 раз нарушил режим прекращения огня, из них противник восемь раз применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Боевики также открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В итоге боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери.

А тем временем командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.


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Тег Донбасс, ранение, мужчина, боевики, обстрел, мирный житель

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