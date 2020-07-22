На Донбассе из-за обстрела загорелся лес – людей могут эвакуировать

В Луганской области, где не так давно спасатели тушили масштабный пожар в Новоайдарском районе, в результате обстрела загорелся лес.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, 22 июля вблизи села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса. По периметру села установили минерализованную полосу, чтобы не допустить распространение огня на населенный пункт.

"Через областную государственную администрацию проведено оповещение председателя Трехизбенского сельского совета о возможности, в случае необходимости, эвакуации населения с. Лопаскино (33 жителя)", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 87 человек и 20 ед. техники, из них от ГСЧС 76 человек и 17 ед. техники (в том числе один пиротехнический расчет).

Напомним, 6 июля вблизи Смоляниново в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 метров в секунду, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

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Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 человек отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

Также ранее мы сообщали, что ущерб от масштабного пожара в Луганской области, с которым боролись на протяжении семи дней, оценили более чем в 450 миллионов гривен.

Видео: ГСЧС

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