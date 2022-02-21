На Донбассе из-за обстрелов оккупантов люди остались без света, газа, воды и тепла (фото)

На Донбассе поселок Врубовка и город Счастье попали под обстрел российских оккупантов. В результате этого люди остались без коммуникаций.
Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на странице в Facebook.
По его словам, во Врубовке нет электричества и газа, повреждены жилые дома, а люди находятся в бомбоубежищах. Также поврежден газопровод – 200 потребителей остались без газоснабжения.
"Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", – отметил Гайдай.
Кроме того, город Счастье остался без воды, тепла и света. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор.
"Также обстрелы в районе РЭС, рабочие "ЛЭО" покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения", – добавил глава Луганской ОГА.
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По состоянию на 21 декабря в Донецке в кранах проблем с водоснабжением нет. Но при этом напор маленький.
Как рассказали сайту "Сегодня" жители Донецка, в городе вода в кранах есть.
"Вода в кранах есть. Давление в трубах неважное, напор маленький. Незыблемое правило – 25 больших бутылок воды в кладовке в запасе. И так с 2014 года, раз в неделю выливаем старую и набираем тут же свежую", – рассказал нам житель Донецка.
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