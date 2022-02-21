На Донбассе из-за обстрелов оккупантов люди остались без света, газа, воды и тепла (фото)

Также повреждены жилые дома, а люди находятся в бомбоубежищах

На Донбассе оккупанты лишили людей коммуникаций. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе поселок Врубовка и город Счастье попали под обстрел российских оккупантов. В результате этого люди остались без коммуникаций.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на странице в Facebook.

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По его словам, во Врубовке нет электричества и газа, повреждены жилые дома, а люди находятся в бомбоубежищах. Также поврежден газопровод – 200 потребителей остались без газоснабжения.

"Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", – отметил Гайдай.

Кроме того, город Счастье остался без воды, тепла и света. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор.

"Также обстрелы в районе РЭС, рабочие "ЛЭО" покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения", – добавил глава Луганской ОГА.

В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай В Луганской области населенные пункты остались без коммуникаций. Фото: Facebook/Сергей Гайдай 1 /12

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Мы узнали, какая ситуация с водой на оккупированном Донбассе

По состоянию на 21 декабря в Донецке в кранах проблем с водоснабжением нет. Но при этом напор маленький.

Как рассказали сайту "Сегодня" жители Донецка, в городе вода в кранах есть.