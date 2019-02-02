На Донбассе изъято контрафактного алкоголя и оборудования на 28 миллионов гривен

В штабе рассказали о разоблачении схемы изготовления и реализации контрафактного алкоголя

На Донбассе изъято контрафактного алкоголя и оборудования на 28 миллионов гривен 2019-02-02T03:47:00+02:00 Донбасс В штабе рассказали о разоблачении схемы изготовления и реализации контрафактного алкоголя









Правоохранители Объединенных сил обнаружили в городах Бахмуте и Краматорске Донецкой области контрафактную алкогольную продукцию на сумму более 28 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"В течение ноября 2018 – января 2019 годов была разоблачена преступная схема противоправного изготовления и дальнейшей реализации на территории разных областей Украины, а также перемещение при содействии в настоящее время не установленных лиц через линию разграничения фальсифицированных алкогольных изделий", - говорится в сообщении.

В ходе проведения санкционированных обысков складских помещений в Бахмуте и Краматорске 1 декабря 2019 года были обнаружены и изъяты принадлежности (линия) по розливу и упаковке фальсифицированных алкогольных изделий.

"Выявлены 1347 театрапаков емкостью по 10 л каждый (13470 л) готовой продукции – фальсифицированного алкоголя, более 20,5 тонн этилового спирта, свыше 20 тыс. марок акцизного налога Украины и другие принадлежности по изготовлению и упаковке фальсифицированного алкоголя", - говорится в сообщении.

Общая сумма изъятого оборудования и товарно-материальных ценностей составляет около 1 млн долларов.

Продолжаются следственные мероприятия с целью установления всех причастных лиц, в частности военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов, которые имеют отношение к выявленной преступной схемы и осуществляли ее "крышевание".

Напомним, ранее мы писали, что в Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, не так давно на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды. Изъяли сам алкоголь и средства производства на сумму в почти миллион гривен.

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