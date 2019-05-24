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На Донбассе "камни с неба" упали на казармы боевиков: волонтер рассказал подробности

24 мая, 08:18

По словам волонтера, в результате пожара погибли 12 боевиков

В оккупированном городе Стаханов Луганской области произошел пожар в казарме, где жили боевики так называемого "6 полка "ЛНР".

Как сообщил волонтер Юрий Мысягин в своем Facebook, в пожаре погибли 12 человек – все были из первого батальона этого подразделения оккупантов.

"В городе Стаханов произошел камнепад с неба. Причем так получилось, что все камни падали исключительно по военной казарме. Сразу после того как камни достигли цели, произошел сильный пожар. Сгорело 12 человек", - написал он.

Также волонтер признал, что пока не имеет точной информации о числи погибших и пострадавших в пожаре, "но погорельцев ой как немало" и добавил, что 23 мая "на Максимовском городском кладбище хоронили восьмерых, которым места выделил лично "мэр" Стаханова".

"Все погорельцы 1-го батальона 6 полка. Того самого 6-го полка, который на той неделе, во время своей ротации, так хорошо отгреб от неизвестной "Третьей силы", что потерял 21 единицу своей гусеничной и колесной техники. Какой-то невезучий 6-й полк армии "ЛНР", – с сарказмом отметил автор.

Напомним, что за сутки 23 мая боевики на Донбассе устроили 11 обстрелов украинских позиций. В результате один наш военный получил ранения. ВСУ давали жесткий ответ на каждый обстрел оккупантов.

Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки, 22 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня , в том числе дважды с использованием вооружений, запрещенных минскими договоренностями – артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Мы также писали, что 21 мая боевики устроили пять обстрелов позиций Объединенных сил, а 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


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Тег пожар, Донбасс, боевики, луганская область, казарма, Мысягин

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