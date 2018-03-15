На Донбассе каннибал жарил печень своих жертв и запивал ее самогоном

В Горловке задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пятерых людей, а также в каннибализме

Серийный убийца, которого задержали в Горловке, с товарищем жарил печень своих жертв и запивал ее самогоном.

Об этом сообщили в сепаратистские СМИ.

Один из убийц рассказал, что изначально преступления происходили на бытовой почве, пока одной из жертв не вспороли живот.

Тогда сообщник предложил мужчине пожарить печень человека. Позже сотрудники "МВД "ДНР" обнаружили еще два расчлененных трупа. Предположительно, их останки также могли пойти в пищу.

Как сообщалось ранее, в СМИ стало известно о задержании в Краснодаре семейства каннибалов – мужчины и женщины, которых подозревают в убийстве около 30 человек.

Раскрыть семью каннибалов удалось при помощи случайной находки. На ул. Репина работники дорожной службы обнаружили телефон, на котором были фото мужчины с расчлененными трупами. Дома у каннибалов обнаружили 19 фрагментов человеческих тел в виде кожи. А в холодильнике – семь пакетов с замороженными останками.

А бельгийская полиция арестовала 27-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве своего малолетнего ребенка. Обугленные останки двухлетней девочки были найдены в аппарате для приготовления гриля.