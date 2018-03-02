На Донбассе ликвидировали сеть пособников боевиков

Сегодня, 11:57

Местные жители снабжали противника информацией

Фото: AFP
Фото: AFP

В Донецкой области разоблачили сеть информаторов самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, четверо жителей Бахмутского района Донецкой области собирали и передавали боевикам сведения о местах дислокации и перемещении личного состава, а также военной техники сил антитеррористической операции.

"Злоумышленники были "завербованы" представителями так называемого "Всевеликого войска Донского". Во время обысков по месту жительства информаторов сотрудники СБУ обнаружили мобильные телефоны, sim-карты и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Сейчас двум фигурантам дела уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное расследование", – пояснили в СБУ.

Ранее в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.

"Правоохранители установили, что уроженец Луганска, проживающий на подконтрольной Украине территории, собирал информацию для так называемых "спецслужб ЛНР". За денежное вознаграждение он передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Луганской области", – сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Кроме того, в Донецкой области осудили женщину-информатора боевиков. По данным ведомства, жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с противником в 2015 году.
Донбасс, информатор, ДНР
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе ликвидировали сеть пособников боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: прокуратура

Житель Донбасса превратил пасынка в "порноактера"

Сегодня, 11:27

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов

Донбасс

"Продолжение войны": беглый Янукович раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 11:13

Экс-президент проводит пресс-конференцию в Москве
Загрузка...

Политика

Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Как можно остановить Россию: Гройсман дал простой ответ

Сегодня, 11:00

Россия активно ввязывается в гонку вооружений, в то время как экономических достижений практически нет, отметил премьер

Донбасс

Фото: pixabay.com

Оккупированному Донбассу грозит эпидемия кори

Сегодня, 10:48

Донбасс

Фото: AFP

Коммунальная катастрофа на Донбассе: появились подробности

Сегодня, 09:48

Сотни тысяч жителей региона вынуждены пить воду из резервуаров

Донбасс

фото из открытых источников

Миссия ОБСЕ заметила возле оккупированной Амбросиевки фургон с "грузом 200"

Сегодня, 02:48

Фургон двигался в сторону юго-востока по дороге T0507

Украина

Фото: 2do2go.ru

Эксперт о реакции Кремля на решение Стокгольмского арбитража: Будет устраивать "подлянки" Украине

Вчера, 17:18

Правоохранительные органы и военные должны быть наготове, говорит Александр Палий

Донбасс

Фото: соцсети

"1 марта 2014 года Донецк "накачивали" люди с российским акцентом": свидетели событий

Вчера, 17:00

Россияне раскачивали толпу на митингах, вспоминает очевидец
Загрузка...