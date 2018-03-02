На Донбассе ликвидировали сеть пособников боевиков

В Донецкой области разоблачили сеть информаторов самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает СБУ.

По данным ведомства, четверо жителей Бахмутского района Донецкой области собирали и передавали боевикам сведения о местах дислокации и перемещении личного состава, а также военной техники сил антитеррористической операции.

"Злоумышленники были "завербованы" представителями так называемого "Всевеликого войска Донского". Во время обысков по месту жительства информаторов сотрудники СБУ обнаружили мобильные телефоны, sim-карты и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Сейчас двум фигурантам дела уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное расследование", – пояснили в СБУ.

Ранее в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.

"Правоохранители установили, что уроженец Луганска, проживающий на подконтрольной Украине территории, собирал информацию для так называемых "спецслужб ЛНР". За денежное вознаграждение он передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Луганской области", – сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Кроме того, в Донецкой области осудили женщину-информатора боевиков. По данным ведомства, жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с противником в 2015 году.