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На Донбассе ликвидирован наемник из России: появились его фото

5 июля, 05:17

Бесславную "бригаду-200" пополнил также и любитель "русского мира" из Донецка

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе уничтожены два боевика – предатель Украины и российский наемник. Об этом сообщил Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав их фото.

По его словам, бесславную "бригаду-200" 1 июля пополнил боевик из Донецка Александр Гриднев. Обстоятельства его гибели уточняются.

Спустя два дня, 3 июля, на фронте в районе Ясиноватой был ликвидирован Шарипов Ходжиакбар Истамович с позывным "Узбек", уроженец узбекского города Навои, проживающий в российском Томске.

Напомним, в штабе Объединенных сил сообщали, что 3 июля пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий пятеро бойцов ВСУ были ранены.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан назвал потери боевиков за июнь. Противник пополнял бесславную "бригаду-200" не только от пуль воинов ВСУ, но и "самоликвидировался" (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

Смотрите также видео, как ВСУ разнесли два "гнезда" боевиков, ударив по их позициям противотанковыми ракетами:


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, боевики, потери, наемник

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