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На Донбассе ликвидирован снайпер "Скрипач": фото боевика

29 сентября, 17:40

Уничтоженный боевик был родом из Одессы, со времен боев за Дебальцево воевал за оккупантов

Куцкий Андрей "Скрипач" (слева на фото). Соцсети

Куцкий Андрей "Скрипач" (слева на фото). Соцсети

Боевики продолжают нести потери. На этот раз бесславную "бригаду-200" пополнил уроженец Одесской области, воевавший за боевиков. Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

По его словам, 28 сентября был ликвидирован боевик Куцкий Андрей Олегович с позывным "Скрипач". Сам он родом из Одессы, 1979 года рождения.

Согласно данным базы "Миротворца", Куцкий принимает участие в боевых действиях на стороне оккупантов с 12.01.2015 в качестве старшего сержанта взвода связи ОМБ "август". Также он был оператором беспилотника и снайпером.

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В соцсетях использовал псевдоним "Андрей Милославский".

Как сообщали новости "Сегодня", группа "Информационное сопротивление" подсчитала потери боевиков за лето. В течение трех месяцев враг неустанно атаковал позиции украинской армии, однако всегда получал достойную "ответку". В результате меткого огня бойцы ВСУ существенно пополнили бесславную "бригаду-200" боевиками.

Позже офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал о больших потерях боевиков в августе. В прошлом месяце оккупационные войска почти каждый день вели обстрелы позиций ВСУ и поплатились за это.

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Донбасс снайпер боевик

Источник: Сегодня

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