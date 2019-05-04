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На Донбассе ликвидирована командир боевиков: в ВСУ показали фото

4 мая, 11:56

Любительница "русского мира" была командиром мотострелкового отделения в "войске ДНР"

Юлия Чередниченко. Фото: соцсети
Юлия Чередниченко. Фото: соцсети.

На Донбассе у противника в бесславной "бригаде-200" пополнение – уничтожена командир боевиков. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, предательница Украины и боевик Чередниченко (Орлова) Юлия была ликвидирована вчера, 3 мая.

Согласно базе "Миротворца", любительница "русского мира" была командиром мотострелкового отделения третьего мотострелкового батальона, воинская часть 08807, "7 омсбр 1АК ВС РФ".

Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, в пятницу, 3 мая, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики получили смертельную "ответку".

Напомним, на днях Анатолий Штефан называл потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения. Офицер ВСУ добавил, что данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

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Тег Донбасс, штирлиц, боевик, командир

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