На Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик": в ВСУ показали фото
Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными
В бесславной "бригаде-200" на Донбассе пополнение – украинские военные ликвидировали медика противника, которая спасала "воинов ДНР". Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, Любовь Коробка с позывным "Лютик" из Константиновки была уничтожена в районе Горловки 3 марта.
Согласно базе "Миротворца", проходила "службу" в 2 мотострелковом батальоне на должности фельдшера. Как пишут в соцсетях, она спасала раненных на фронте боевиков, но сама погибла в результате огня ВСУ.
Отметим, что в тот день, 3 марта, боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери. Как сообщали в штабе Объединенных сил, пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции украинской армии, при этом десять раз применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение, выпустив 100 мин различных калибров. В итоге враг сильно за это поплатился.
Напомним, как вчера стало известно от СБУ, замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. Бывшего "начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлану Дрюк с позывным "Ветерок" выводили с оккупированных территорий в рамках скрытой операции контрразведки СБУ.
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