Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик": в ВСУ показали фото

Сегодня, 09:59

Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными

Соцсети
Соцсети.
На Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик": в ВСУ показали фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e2b/ed4/5c7e2bed4a825.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e2b/ed4/5c7e2bed4a825.jpg Донбасс Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными

В бесславной "бригаде-200" на Донбассе пополнение – украинские военные ликвидировали медика противника, которая спасала "воинов ДНР". Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, Любовь Коробка с позывным "Лютик" из Константиновки была уничтожена в районе Горловки 3 марта.

Согласно базе "Миротворца", проходила "службу" в 2 мотострелковом батальоне на должности фельдшера. Как пишут в соцсетях, она спасала раненных на фронте боевиков, но сама погибла в результате огня ВСУ.

Отметим, что в тот день, 3 марта, боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери. Как сообщали в штабе Объединенных сил, пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции украинской армии, при этом десять раз применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение, выпустив 100 мин различных калибров. В итоге враг сильно за это поплатился.

Напомним, как вчера стало известно от СБУ, замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. Бывшего "начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлану Дрюк с позывным "Ветерок" выводили с оккупированных территорий в рамках скрытой операции контрразведки СБУ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, штирлиц, боевики, медик

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик": в ВСУ показали фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Светлодарской дуге боец ВСУ с 3 км уничтожил грузовик противника с минами: подробности

Вчера, 06:30

С момента обнаружения до уничтожения цели из ПТУРа прошло две минуты

Оккупанты "Л/ДНР" несут потери: офицер ВСУ показал уничтоженных боевиков

3 марта, 16:01

60-летний наемник из России повоевал во многих "горячих точках"

Прихлопнули "Комара": офицер ВСУ показал уничтоженного "морпеха ДНР"

3 марта, 12:14

Попытка обострить ситуацию на Мариупольском направлении вылезла противнику боком

Почти 200 убитых и раненых: в ВСУ озвучили огромные потери боевиков в феврале

1 марта, 09:45

Боевики гибли не только от пуль украинских воинов, но и нередко "самоликвидировались"

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео

Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Документалка про менструацию получила Оскар

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире

В Антарктиде обнаружили странные конструкции: появилось видео

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

Вчера, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах