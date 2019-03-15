На Донбассе ликвидирована пособница боевиков "Кира": в ВСУ показали фото
В интервью российским пропагандистам она дерзко грозилась убивать украинских военных
На востоке Украины бесславная "бригада-200" (уничтоженные боевики) пополнилась 28-летней девушкой, которая воевала против украинской армии на передовой. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его совам, девушка-боевик с позывным "Кира" была ликвидирована 1 марта. "Штирлиц" отмечает, что она во всех интервью российским пропагандистам дерзко грозилась отстреливать и убивать украинских военных. Однако вышло наоборот.
Как мы сообщали, недавно на Донбассе была ликвидирована медик боевиков "Лютик". Она проходила "службу" во 2-м мотострелковом батальоне на должности фельдшера. Как пишут в соцсетях, она спасала раненных на фронте боевиков, но сама погибла в результате огня ВСУ.
На днях в ВСУ показали очередных уничтоженных боевиков. Так, по-разным причинами в мир иной отошли два предателя Украины и один (предположительно) наемник из Казахстана. Этим легионером оказался некий майор с позывным "Кедр". Причем гибель его была окутана "тайной": с его телефона другой командир боевиков вынул SIM-карту и не сообщил ничего жене ликвидированного боевика.
Также смотрите видео, как бойцы ООС уничтожили командный пункт боевиков.
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