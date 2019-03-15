На Донбассе ликвидирована пособница боевиков "Кира": в ВСУ показали фото

В интервью российским пропагандистам она дерзко грозилась убивать украинских военных

Фото: соцсети.

На Донбассе ликвидирована пособница боевиков "Кира": в ВСУ показали фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b5b/16a/5c8b5b16a41b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b5b/16a/5c8b5b16a41b5.jpg 2019-03-15T10:04:00+02:00 Донбасс В интервью российским пропагандистам она дерзко грозилась убивать украинских военных

На востоке Украины бесславная "бригада-200" (уничтоженные боевики) пополнилась 28-летней девушкой, которая воевала против украинской армии на передовой. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его совам, девушка-боевик с позывным "Кира" была ликвидирована 1 марта. "Штирлиц" отмечает, что она во всех интервью российским пропагандистам дерзко грозилась отстреливать и убивать украинских военных. Однако вышло наоборот.

Как мы сообщали, недавно на Донбассе была ликвидирована медик боевиков "Лютик". Она проходила "службу" во 2-м мотострелковом батальоне на должности фельдшера. Как пишут в соцсетях, она спасала раненных на фронте боевиков, но сама погибла в результате огня ВСУ.

На днях в ВСУ показали очередных уничтоженных боевиков. Так, по-разным причинами в мир иной отошли два предателя Украины и один (предположительно) наемник из Казахстана. Этим легионером оказался некий майор с позывным "Кедр". Причем гибель его была окутана "тайной": с его телефона другой командир боевиков вынул SIM-карту и не сообщил ничего жене ликвидированного боевика.

Также смотрите видео, как бойцы ООС уничтожили командный пункт боевиков.



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