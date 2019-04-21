На Донбассе ликвидированы два командира боевиков: в ВСУ показали фото

Бойцы украинской армии ответным огнем накрыли врага и ликвидировали предателей Украины

Виталий Жильцов (первый справа). Фото: соцсети.

На Донбассе у противника очередные потери, причем среди командного состава – уничтожены боевики в звании "лейтенанта" и "сержанта". Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, оба боевика из 9 ошпмп ликвидированы 19 апреля. Воины ВСУ уничтожили предателей Украины "младшего сержанта" (как правило, командует отделением) Виталия Жильцова и командира роты "лейтенанта" Сергея Пшеничного с позывным "Бек". Оба родом из Донецка.

Виталий Жильцов.

Сергей Пшеничный.

Он еще и занимался наймом боевиков.

Сами боевики отмечают, что в результате удара украинской армии у них погибли три человека: к двум предателям добавился еще санинструктор "младший сержант" Эгалегердиева.

Напомним, мы уже писали, что среди уничтоженных боевиков оказался харьковчанка. Лилия Эгалигердиева (Максименко) помогала врагу, но в итоге была убита.

Отметим, как сообщал штаб Объединенных сил, 19 апреля пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм, а также вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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