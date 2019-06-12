На Донбассе ликвидированы очередные боевики: появились их фото

Потери оккупантов все больше, одного из предателей Украины подстрелил снайпер ООС

Дмитрий Кащеев. Фото: соцсети.

Противник продолжает нести потери на Донбассе. Украинские военные ликвидировали очередного предателя Украины, а также стало известно о ликвидации еще одного боевика, которого ранее подстрелил снайпер ВСУ. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, бесславную "бригаду-200" (уничтоженные боевики и российские наемники) пополнил 11 июня Богдан Грицак с позывным "Москва" из Макеевки. В сепаратистских пабликах в соцсети пишут, что он принимал участие в боевых действиях против украинской армии в районе Песок, Спартака, участвовал в боях за Донецкий аэропорт и в Иловайском котле.

Также еще 19 апреля был уничтожен Кащеев Дмитрий из Горловки. О его ликвидации украинским снайпером стало известно только сейчас.

Напомним, как сообщал штаб Объединенных сил, 11 июня на Донбассе пророссийские боевики 24 раз обстреляли позиции ВСУ. Враг бил из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но за такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери были уничтожены два оккупанта. Возможно, среди них был и "Москва".

Также новости "Сегодня" сообщали, что украинские военные уничтожили технику противника. Смотрите видео уничтожения грузовика и БМП боевиков:

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