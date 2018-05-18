На Донбассе ликвидируют 16 блокпостов

Сегодня, 15:30

Количество блокпостов планируют уменьшить после 30 мая

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Донецкой и Луганской областях планируют сократить количество блокпостов с 41 до 25 и заменить ликвидированные пешими и автопатрулями. Об этом заявил заместитель председателя Нациполиции Константин Бушуев, который координирует деятельность Национальной полиции в рамках проведения операции Объединенных сил, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, количество блокпостов планируют уменьшить после 30 мая.

Бушуев добавил, что за счет сокращения блокпостов на Донбассе создадут 68 пеших патрулей, которые будут выполнять задачи в пределах населенных пунктов и 38 автопатрулей, которые возьмут на себя функцию мобильных блокпостов.

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Он отметил, что произойдет полное переформатирование работы блокпостов и добавил, что полицейские, которые будут нести службу на блокпостах, будут проходить обязательную спецподготовку.

По словам заместителя главы Нацполиции, полиция Луганской области уже начала работу по тактической подготовке сотрудников, которую проводят в каждом подразделении бойцы батальона полиции особого назначения Главного управления Нацполиции.

Также он заявил, что все блокпосты планируют переоборудовать в плановом порядке.

Ранее сообщалось, что в Донецкой и Луганской областях изменят формат работы системы блокпостов и уменьшат их количество. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в рамках операции Объединенных сил, ограничат передвижение.

30 апреля президент Петр Порошенко объявил об официальном завершении формата Антитеррористической операции на территории Донбасса и переход к операции Объединенных сил. Таким образом на востоке Украины началась операция Объединенных сил во главе с командующим и Объединенным штабом.

Также мы писали, что российские пограничники ликвидируют свои посты на админгранице с Крымом.
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"Сегодня"

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