На Донбассе людей призвали уезжать в Россию: что говорят местные жители – эксклюзив

На оккупированных территориях Донбасса 18 февраля по местному телевидению прозвучало заявление боевиков о возможной предстоящей эвакуации жителей Донецка в Ростовскую область.
Журналисты "Сегодня" узнали, какая обстановка на Донбассе.
"Прозвучало на фоне бегущей строки о том, что на днях в местном театре будет творческий вечер. Куда, когда и как собираются эвакуировать – все это непонятно", – рассказала нам дончанка, попросившая не называть ее имени в прессе.
В свою очередь, местный житель, который на днях выехал в Россию, рассказал нам, что на российской территории вблизи пункта пропуска Мариновка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
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"Похоже, что стабильно и быстро идем ко "дну". Вчера прозвучала информация, что из-за массированного обстрела пострадала водонасосная станция, жителям некоторых районов Макеевки сказали экстренно запастись водой", – говорит местный житель.
В Донецке включили сирену гражданской обороны
В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили местные жители.
В центре Донецка сирены в 16.27 закончили гудеть. Местные жители говорят, что вероятно это было тестирование сирен.
"Расцениваем как пробу пера", – сказали сайту "Сегодня".
В "ЛНР" и "ДНР" призвали жителей Донбасса уезжать в Россию
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник вслед за Денисом Пушилиным также призвал жителей Донбасса выехать в Россию, Кроме того, Пасечник призвал мужчин брать в руки оружие.
Важно отметить, что причин для эвакуации населения нет, так как никто не планировал наступать. МИД Украины опроверг данные о наступательных операциях или диверсиях ВСУ на химпроизводстве: Киев не проводит и не планирует таких действий на Донбассе.
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