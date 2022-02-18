На Донбассе людей призвали уезжать в Россию: что говорят местные жители – эксклюзив

Сайту "Сегодня" рассказали, что на российской территории вблизи пункта пропуска Мариновка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков

Жителей Донбасса просят уехать в Российскую Федерацию. Фото: коллаж "Сегодня"

На оккупированных территориях Донбасса 18 февраля по местному телевидению прозвучало заявление боевиков о возможной предстоящей эвакуации жителей Донецка в Ростовскую область.

Журналисты "Сегодня" узнали, какая обстановка на Донбассе.

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"Прозвучало на фоне бегущей строки о том, что на днях в местном театре будет творческий вечер. Куда, когда и как собираются эвакуировать – все это непонятно", – рассказала нам дончанка, попросившая не называть ее имени в прессе.

В свою очередь, местный житель, который на днях выехал в Россию, рассказал нам, что на российской территории вблизи пункта пропуска Мариновка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.

"Похоже, что стабильно и быстро идем ко "дну". Вчера прозвучала информация, что из-за массированного обстрела пострадала водонасосная станция, жителям некоторых районов Макеевки сказали экстренно запастись водой", – говорит местный житель.

В Донецке включили сирену гражданской обороны

В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили местные жители.

В центре Донецка сирены в 16.27 закончили гудеть. Местные жители говорят, что вероятно это было тестирование сирен.