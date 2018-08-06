На Донбассе миллионы людей нуждаются в защите и гуманитарной помощи

Миллионы людей на Востоке Украины продолжают страдать от боевых действий и нуждаются в помощи. Об этом заявил замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Иване Бочоришвили 6 августа на брифинге по случаю четырехлетия Гуманитарного Штаба Рината Ахметова.

"По нашим оценкам, у нас численность пострадавшего населения 4,4 миллиона людей, среди них 3,4 миллиона людей нуждаются в гуманитарной помощи и защите. 1,8 миллионов людей находятся на неподконтрольной Украине территории, 60 тысяч находятся на так называемой "линии разграничения", 1 миллион – на подконтрольной правительству территории. Каждый месяц фиксируется 1 миллион пересечений "линии разграничения", 600 тысяч людей живут вдоль линии разграничения и регулярно подвергаются воздействию боевых действий. 1,6 миллионов людей находятся в статусе внутренне перемещенных лиц", – приводит печальную статистику Иване Бочоришвили.

По его словам, на Востоке Украины – наибольшее количество людей пожилого возраста в европейском регионе, которые нуждаются в помощи, и самая высокая смертность от мультирезистентного туберкулеза. Кроме того, острыми остаются вопросы безработицы, нехватки средств обеспечения жизнедеятельности и общая санитарная ситуация.

"С января по июнь 600 тысяч человек получили помощь в рамках гуманитарного плана реагирования. И еще 100 тысяч получают ежедневно помощь вне его", – отметил Бочоришвили.

Помимо помощи, которое население получает в рамках гуманитарного плана реагирования ООН, продолжает помогать людям и крупнейшая в Украине гуманитарная организация – Гуманитарный Штаб Рината Ахметова. За время работы Штаб предоставил населению более 12 миллионов продуктовых наборов, среди них более 11 миллионов взрослых наборов и до миллиона детских. Кроме того, Штаб предоставлял помощь лекарствами.

"Штаб регулярно помогает лекарствами тяжелобольным детям, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, а также из семей переселенцев. В рамках проекта "Лекарства детям" уже выдано около четырех тысяч наборов медикаментов", – отметил директор Фонда Роман Рубченко.

Кроме того, Фонд постоянно организовывает населению психологическую помощь и летний отдых детям, который пострадали в результате конфликта на Донбассе.