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На Донбассе мина боевиков попала в жилой дом

14 июня, 03:28

Елена Вус Елена Вус

Информация о пострадавших уточняется

В пятницу вечером, 12 июня, на Донбассе, где накануне пронесся смерч, российские наемники из временно оккупированной Саханки открыли огонь из минометов калибра 82 мм по Широкино.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома. Информация о пострадавших уточняется.

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Также утром 13 июня оккупанты разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте, рядом с домами мирных жителей на окраине Калининского в пригороде Горловки.

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"Прикрыв себя гражданским населением как живым щитом, враждебные артиллеристы выпустили 50 снарядов калибра 122 мм по украинским защитникам Луганского. Совершенно очевидно, что целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили откровенное игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права.

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Напомним, что с начала суток 13 июня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили шесть обстрелов украинских позиций. Под вражеским огнем ранение получил один боец Вооруженных сил Украины.

Кроме того, за прошедшие сутки,12 июня, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс дом ВСУ мина обстрелы Широкино ООС

Источник: Сегодня

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