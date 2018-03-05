На Донбассе мужчина погиб из-за электроплиты
Трагедия произошла в Донецкой области
В Донецкой области погиб мужчина. Об этом сообщает местная полиция.
По данным ведомства, трагедия произошла в одном из частных домов с. Михайловка.
"В ходе осмотра места происшествия была установлена личность погибшего. Им оказался 42-летний владелец дома. В тот день мужчина пришел выпивший и заснул, не выключив электрическую плиту. Через некоторое время произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию", – пояснили в полиции.
Всего в Донецкой области за сутки произошло семь пожаров, из которых пять – в частном секторе. Огонь унес жизнь одного человека, еще один оказался в больнице.
Напомним, в воскресенье, 4 марта, утром в Чигирине Черкасской области произошел пожар в Свято-Троицком монастыре, в котором погибла его служительница. Об этом сообщает пресс-служба местного ГСЧС.
"Во время проведения спасательных работ в задымленном помещении, спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть женщину к жизни оказались тщетными. Погибшей оказалась 53-летняя служительница", – говорится в сообщении.
А в Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий. Пожар, о котором спасатели узнали от работников предприятия, произошел поздним вечером первого мая. Пожар площадью 350 квадратных метров спасатели потушили примерно за 40 минут. На ликвидации пожара работали 21 человек личного состава.
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе мужчина погиб из-за электроплиты". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"