На Донбассе мужчина погиб из-за электроплиты

Сегодня, 11:47

Трагедия произошла в Донецкой области

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

В Донецкой области погиб мужчина. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из частных домов с. Михайловка.

"В ходе осмотра места происшествия была установлена личность погибшего. Им оказался 42-летний владелец дома. В тот день мужчина пришел выпивший и заснул, не выключив электрическую плиту. Через некоторое время произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию", – пояснили в полиции.

Всего в Донецкой области за сутки произошло семь пожаров, из которых пять – в частном секторе. Огонь унес жизнь одного человека, еще один оказался в больнице.

Напомним, в воскресенье, 4 марта, утром в Чигирине Черкасской области произошел пожар в Свято-Троицком монастыре, в котором погибла его служительница. Об этом сообщает пресс-служба местного ГСЧС.

"Во время проведения спасательных работ в задымленном помещении, спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть женщину к жизни оказались тщетными. Погибшей оказалась 53-летняя служительница", – говорится в сообщении.

А в Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий. Пожар, о котором спасатели узнали от работников предприятия, произошел поздним вечером первого мая. Пожар площадью 350 квадратных метров спасатели потушили примерно за 40 минут. На ликвидации пожара работали 21 человек личного состава.
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"Сегодня"

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