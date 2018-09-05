На Донбассе мужчина угрожал взорвать школу, требуя переписать историю Украины

В городе Лисичанск, Луганской области, полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать школу и требовал переписать историю Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, около 8 часов утра 5 сентября в местную школу искусств ворвался мужчина и заявил, что у него бомба и граната, и он взорвет школу, если ему не приведут человека, который перепишет историю Украины.

Полиция ввела в действие специальный план "Заложник", к школе прибыли спецназовцы, из помещения немедленно были эвакуированы директор и завуч.









"К счастью, учебный процесс в школе начинается в девять утра, и детей в школе еще не было. Группа захвата в считаные секунды обезвредила "подрывника", – говорится в сообщении.

Задержанным оказался 30-летний житель села Титаревка Старобельского района, который сбежал из тубдиспансера.

"На вопрос полицейских, где бомба, ответил – "в голове". Сейчас с мужчиной работают сотрудники следственно-оперативной группы Лисичанского отдела полиции и следователи следственного управления", – рассказали в полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Также мы писали о том, как в стролице суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать помещение акционерного общества. Подсудимому назначили два года лишения свободы с испытательным сроком один год. Происшествие случилось в марте 2018 года. В офис предприятия зашел мужчина с подозрительным устройством в руках. Он угрожал взорвать здание и приказал работникам покинуть помещение.